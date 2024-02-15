

كرم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، موظفيه الفائزين بمسابقة أفضل فكرة ابتكارية على مستوى المجموعة لعام 2023، في حفل تكريم خاص أقيم بحضور الرئيس التنفيذي لـ«بيتك» ـ الكويت، خالد الشملان، ورئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة زياد العمر، ومدير عام التحول الرقمي والابتكار ـ مزيد المزيد.



وعقب استماعه لعرض أفكار الفائزين الابتكارية، أكد الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» ـ الكويت، خالد الشملان، أهمية الابداع والابتكار في مواصلة تعزيز جودة الخدمة، وتطوير الأداء من خلال خدمات ومنتجات وحلول مبتكرة تضيف قيمة لتجربة العميل، مؤكدا أن العصر الحالي هو فرصة ذهبية لتحويل الافكار الابداعية إلى واقع عملي ملموس في ظل الطفرة التكنولوجية وسهولة الوصول للأدوات التكنولوجية اللازمة والتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعاون مع شركات الـ Fintech، وتوفير كل ما يلزم لتحويل الفكرة إلى واقع.



وأضاف أن الإدارة العليا في «بيتك» تبنت نهج الابتكار وصممت برامج مختلفة لدعم جهود الموظفين ومساعدتهم على تطوير افكارهم وتحسينها ومن ثم تنفيذها في حال امتلكت المقومات المطلوبة.



وأشار الشملان إلى أن أفكار الموظفين المبتكرة تقوم على أساس تقديم منتجات وحلول وخدمات مصرفية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ووسائل وآليات تقديم الخدمات التقنية، وخلق وتحسين إجراءات وآليات العمل، وتعزيز الأمن السيبراني، وتقليل أو إنهاء الدورة المستندية التقليدية وغيرها من الأفكار التي تشكل قيمة مضافة حقيقية وتعزز جودة الخدمة وترفع قيمة العلامة التجارية وتزيد معدلات الربحية وتحسن بيئة العمل وتطور كافة مؤشرات الأداء، وذلك بالاعتماد على الروبوت والذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، وغير ذلك من تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية مختلفة.



وتقدم الشملان بالتهنئة للموظفين الفائزين مثمنا جهودهم وحرصهم على تقديم أفكار ابتكارية تشكل رافدا أساسية من روافد نجاح وتفوق «بيتك»، لافتا إلى أن المؤسسات لا يمكن أن تحافظ على النجاح إلا إذا تبنت الابتكار وواكبت آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا وطبقتها في مختلف أعمالها وعملياتها.



وأوضح أن «بيتك» نجح خلال العام الماضي في تنفيذ أكثر من 35 مشروعا وخدمة ومنتج عززت جهوده في قيادة التحول الرقمي للقطاع المصرفي، ورسخت مكانته على خريطة الخدمات المصرفية الرقمية، ليكون «بيتك» الاول والاكثر جودة في هذا المجال، وقد حصل بالفعل على تصنيف رائد سوق (Market Leader) في الحلول الرقمية على مستوى الكويت من مجلة يوروموني العالمية تقديرا لتميزه وتفوقه.



من جانبه، قال رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة- زياد عبدالله العمر، إن «بيتك» يواصل تحفيز وتنمية الابتكار لرأس ماله البشري بما ينسجم مع توجه وجهود «بيتك» نحو التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية من القدرات البشرية المدربة والمؤهلة لخدمة الأهداف الاستراتيجية لـ«بيتك».



وأشار العمر إلى أن الإقبال على المسابقة والإنتاج الفكري القيم الذي تم فرزه وتقييمه من قبل لجنة مختصة، يستحقان الثناء والاحتفاء بالفائزين بما يليق بعطائهم الابداعي وأفكارهم المبتكرة.



وأضاف أن «بيتك» مستمر في توسيع وإثراء المعرفة والخبرة لدى كافة طاقاته البشرية، معربا عن فخره بالاستثمار في مواهب البنك ومنحهم الدعم اللازم لتحقيق شغفهم وتطلعاتهم والتي هي في النهاية انعكاس كامل لتطلعات وأهداف البنك.



وذكر أن «بيتك» يوفر البيئة المحفزة على الابتكار والتطوير، من خلال إتاحة الفرصة كاملة للمبدعين للتقدم بأفكارهم ذات القيمة على مستوى الكويت، او على مستوى المجموعة، ومكافأتهم على ما يقدمونه من إسهامات من شأنها أن تحدث أثرا ملموسا على جوانب العمل المختلفة، مؤكدا أن الابتكار والإبداع أولوية أساسية في أسلوب عمل «بيتك» القائم على التميز والريادة.



بدوره، أعرب مدير عام التحول الرقمي والابتكار في «بيتك» مزيد عبداللطيف المزيد، عن فخره بالإقبال الكبير على المشاركة في المسابقة التي شهدت مئات المشاركات من الموظفين على مستوى المجموعة. وأضاف أن لجنة متخصصة قامت بدراسة وتقييم الاقتراحات التي تم تقديمها من جميع الإدارات بالاعتماد على معايير مهنية دقيقة، أبرزها توافقها مع السياسة العامة للمؤسسة، وأن يأتي الاقتراح بفكرة أو منتج أو خدمة جديدة أو يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتطويرها، إضافة إلى أهمية أن يكون الاقتراح قابلا للتنفيذ، ومتضمنا خطوات ومراحل التنفيذ مع مراعاة أبعاد المنافسة والربحية والجودة والمعايير المهنية والتنظيمية المعتمدة محليا وإقليميا وعالميا. وأوضح المزيد انه يتم تقييم الأفكار ذات التصنيف «الاستثنائي» و«الجيد» من قبل مختلف وظائف الأعمال العاملة ضمن أعمال مجالس الابتكار على مستوى المجموعة، ثم إدراجها في قائمة أفضل 10 أفكار ابتكارية للعام، وتأهيل أصحابها لدخول المنافسة النهائية على مستوى مجموعة «بيتك» وعرض أفكارهم أمام الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية، ثم يلي ذلك اختيار أفضل 3 أفكار، وبذلك تكون الجهود المبذولة قد ساهمت في اعتماد نموذج عمل مرن لانسياب وتدفق الأفكار الابتكارية على مستوى مجموعة «بيتك» بما يتناسب مع طبيعة كل سوق تعمل فيه وشرائح عملائه وضوابطه ومعاييره.



من جانبهم، تقدم الفائزون بالشكر لـ «بيتك» على تقديره وتحفيزه للموظفين المتميزين، مؤكدين أن ذلك يعزز حرص الموظفين على المضي قدما في توليد أفكار ابداعية ومبتكرة ذات قيمة مضافة لـ«بيتك» وللعملاء، بما يسهم في المحافظة على مكانته الرائدة محليا وعالميا.





بعض الخدمات الرقمية التي انفرد «بيتك» بطرحها في 2023



- بنك «تم» الرقمي.



- خدمة التعرف على السمات البيومترية للوجه في الفروع.



- الخدمات النقدية الطارئة رقميا.



- خدمات رقمية استثنائية لحساب الذهب (بيع، شراء، توصيل، تخزين).



- منصة «زاهب» الرقمية.



- خدمة «التمويل أونلاين» للشركات.



- خدمة الطباعة الفورية لبطاقات الائتمان والدفع المسبق لأول مرة في الشرق الأوسط.



- خدمة التحويل من بطاقات مسبقة الدفع إلى الحساب.



- التحويل إلى ويسترن يونيون عبر تطبيق «بيتك».



- خمس محافظ رقمية لتسهيل الدفع الإلكتروني:



(Apple Pay Google Pay، Fitbit Pay، Garmin Pay، Samsung Pay)



- المنتجات الرقمية المبتكرة



- تطبيق بيتك KFH Online الشركات.



- تحديثات أنظمة «الإيزي واي» ونظام التقارير والدخول الموحد لـ«بيتك» SSO 360.



- التصنيف التلقائي المباشر لشريحة عملاء «حسابي» و«بيتي».



- أتمتة نموذج الإفصاح المالي.



- أتمتة تقديم الشكاوى من خلال موقع «بيتك» عبر الإنترنت.



- تحسينات على كشف حساب العملاء.



- Google Pay لتزويد حاملي البطاقات بقناة دفع جديدة.