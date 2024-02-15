

خطا كل من ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا (14 مرة) ومان سيتي الانجليزي حامل اللقب الموسم الماضي، خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي بفوزهما خارج ملعبهما على لايبزيغ الألماني وعلى كوبنهاغن الدنماركي 1-0 و3-1 تواليا أمس الأول في ذهاب ثمن النهائي. في المباراة الأولى في لايبزيغ، يدين ريال مدريد بالفوز إلى الهدف الرائع للاعب الوسط براهيم دياز بعد مجهود فردي مطلع الشوط الثاني، لكن أيضا لحارس مرماه الأوكراني اندري لونين الذي تصدى لتسع محاولات خطيرة للايبزيغ الذي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن خبرة لاعبي ريال مدريد لعبت دورها في حسم النتيجة في مصلحته.



وشارك دياز أساسيا بدلا من لاعب الوسط الانجليزي جود بيلينغهام المصاب. وافتتح لايبزيغ التسجيل بواسطة المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو من كرة رأسية بعد مرور دقيقتين لكن الهدف لم يحتسب بداعي ارتكاب خطأ بحق حارس ريال مدريد الأوكراني اندري لونين (3).



من جانبه، أكد المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن الهدف الملغي للايبزي، من تسلل واضح، وقال بعد المباراة:«كانت الأمور صعبة علينا وكنا نعرف ذلك، وكانت مباراة تنافسية، لكننا أظهرنا العديد من الأمور الجيدة، مثل الدفاع القوي رغم الغيابات، وخطورة التحولات، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف». وفي كوبنهاغن حذا مان سيتي حذو ريال مدريد بالفوز خارج قواعده على حساب مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-1. ويدين سيتي بفوزه إلى ثلاثية البلجيكي كيفن دي بروين (10) والبرتغالي برناردو سيلفا (45+1) وفيل فودن (90+2)، بعدما كان ماغنوس ماتسن عادل لأصحاب الأرض (34).



وكان دي بروين نجم المباراة بامتياز بعد أن سجل هدفا ومرر كرتين حاسمتين. وهذا الفوز الحادي عشر تواليا لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مختلف المسابقات.



وكانت هذه المرة هي الثانية فقط التي يخوض فيها الفريق الدنماركي الأدوار الإقصائية في تاريخه بعدما كان نجح في التفوق على مان يونايتد الانجليزي وغلطة سراي التركي وإقصائهما، ليرافق بايرن ميونيخ الالماني عن المجموعة الأولى في دور المجموعات. وتقام مباراتا الاياب في 6 مارس المقبل.



من جهته، أبدى مدرب مان سيتي بيب غوارديولا رضاه عن أداء فريقه، وقال عقب اللقاء: «عرض جيد حقا، فخور جدا، اليوم كان مثاليا، لقد تحلوا بالصبر في اللحظات المناسبة، أنا فخور حقا بالفريق، الهدف الثالث ساعدنا كثيرا، نأمل أن نتمكن من إنهاء الأمر على أرضنا والانتقال إلى الدور التالي».



وعن تأثير كيفن دي بروين منذ عودته من الإصابة، قال: «استثنائي، هدفه كان مذهلا، اللاعبون الكبار يظهرون على أكبر المنصات».



كروس: هدف لايبزيغ صحيح!



أكد لاعب وسط ريال مدريد توني كروس، أن هدف لايبزيغ في مرمى فريقه صحيح، وكان يجب أن يحتسب، وقال كروس في تصريحات لبرنامج «برايم فيديو» الألماني: «الهدف صحيح في رأيي، أعتقد أن الحكم أطلق صافرته بداعي التسلل، لأن لاعب لايبزيغ اعترض طريق حارس المرمى لونين، لكن حارس المرمى لم يكن بإمكانه الوصول إلى الكرة، لهذا السبب نعم كان لابد من احتساب الهدف».