

نفذت بورشه تعديلات شاملة على سيارتي تايكان صالون الرياضية وتايكان كروس توريزمو متعددة الاستخدامات، والتي يمكن تزويدها بمجموعة تجهيزات الطرق الوعرة. وتوفر سيارة صالون الرياضية أربعة خيارات لمنظومة الحركة مع نظام الدفع الخلفي والرباعي كتجهيزات اختيارية، فيما يمكن تجهيز سيارة كروس توريزمو بمنظومة الحركة بثلاثة خيارات مع نظام الدفع الرباعي كتجهيزات اختيارية‏.



وقطع مهندسو التطوير وسائقو الاختبار مسافة وصلت إلى أكثر من ‎3.6 ملايين كيلومتر حول العالم في سيارات اختبار مموهة لمواصلة تحسين أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل تنتجها بورشه، حيث أنتجت شركة تصنيع السيارات الرياضية ‎150 ألف نسخة من سيارة تايكان وتعتبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين من أهم أسواق السيارة في الوقت الحالي‏.



وقال كيفن جيك، رئيس خط إنتاج السيارة: نتطلع إلى مواصلة قصة النجاح من خلال إطلاق سيارة تايكان التي تم تحديثها بالكامل، حيث تم تعزيز أداء السيارة من خلال تجهيزها بوظائف القيادة المميزة والتي توفر تجربة قيادة ممتعة مع تحسين الكفاءة والمسافة التي يمكن قطعها دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية ووظائف الراحة، ما يجعل السيارة ملائمة للاستخدامات اليومية.



أداء فائق



تمتاز السيارة المحدثة بتسارع أكبر من الطرازات السابقة، حيث تصل سيارتا تايكان وتايكان توربو ‎S‎ إلى سرعة ‎100 كيلومتر/ ساعة انطلاقا من السكون في ‎4.8 و2.4 ثانية على التوالي، ما يجعلهما أسرع بـ ‎0.6 و0.4 ثانية من الطرازات السابقة‏.



ويمكن تعزيز طاقة المحرك بـ ‎70 كيلووات، وفقا للطراز، لمدة ‎10 ثوان بمجرد ضغطة زر بفضل وظيفة ‎push-to-pass‎ التي توفرها مجموعة تجهيزات سبورت كرونو. وعادة ما يزداد تسارع السيارة نتيجة لتعزيز طاقة المحرك، حيث توفر سيارة تايكان طاقة أكبر بـ ‎60 كيلووات من الطراز السابق. أما سيارة تايكان توربو S، فتوفر قوة إضافية تصل إلى ‎140 كيلووات بفضل وظيفة ‎Launch Control‎ ما يؤدي إلى تعزيز قوة المحرك في الطرازات الأعلى إلى 952 حصانا متري‏ا.



مدى أكبر



تمت زيادة المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية إلى ‎678 كيلومتر وفقا للتصميم والمحرك، بزيادة قدرها ‎175 كيلومترا أو 35‏%. ولا تحتاج سيارة تايكان المحدثة إلى عدد أقل من التوقفات من أجل شحن البطارية في الرحلات الطويلة مقارنة بالطراز السابق فحسب، بل يمكن إعادة شحنها في وقت أقل كذلك. وفي محطات الشحن بالتيار المستمر التي توفر قدرة شحن تبلغ ‎800 فولت، يمكن شحن بطارية السيارة بقدرة تصل إلى ‎320 كيلووات بزيادة قدرها ‎50 كيلووات مقارنة بالطراز السابق. كما تمت زيادة قدرة الشحن السريع للبطارية فائقة الأداء بشكل كبير، ما يتيح الحفاظ على قدرات الشحن التي تزيد على ‎300 كيلووات لأكثر من خمس دقائق مع تحقيق قدرات شحن كبيرة جدا بسرعة أكبر حتى في درجات الحرارة المنخفضة‏.



وتسهم هذه التعديلات في الحد من الوقت اللازم لشحن البطارية من 10‏% إلى 80‏% إلى النصف مقارنة بالطراز السابق وفقا لأسلوب القيادة، بالإضافة إلى عوامل أخرى. ويصل الوقت اللازم لشحن البطارية من 10‏% إلى 80‏% في الجيل الأول من سيارة تايكان عند درجة حرارة ‎15 درجة مئوية إلى ‎37 دقيقة، فيما تستغرق سيارة تايكان المحدثة ‎18 دقيقة على الرغم من سعة البطارية الأكبر. وتبلغ سعة بطارية «بيرفورمانس بلاس» للأداء العالي الإجمالية ‎105 كيلووات ساعي، فيما تبلغ سعتها في الطراز السابق ‎93 كيلووات ساعي‏.



شاسيه مبتكر نشط



تأتي جميع طرازات تايكان المحدثة مجهزة بشاسيه مبتكر نشط وبنظام التعليق الهوائي المتكيف كتجهيز أساسي. ويمكن تجهيزها بنظام التعليق النشط ‎Porsche Active Ride‎ من بورشه كتجهيز إضافي في الطرازات المجهزة بنظام الدفع الرباعي، ما يوفر تجربة قيادة مريحة مع الحفاظ على آليات القيادة التي تتمتع بالكفاءة‏.



ويحافظ نظام التعليق على هيكل سيارة تايكان في مختلف ظروف القيادة حتى عند تشغيل المكابح الديناميكية والتوجيه وزيادة السرعة، فيما يضمن نظام القيادة السلسة تجاوز المطبات بشكل آمن. وعند تشغيل جميع وظائف القيادة الديناميكية، يضمن نظام التعليق النشط ‎Porsche Active Ride‎ ثبات السيارة أثناء القيادة من خلال توزيع الحمولة على العجلات بشكل متوازن. وعند تشغيل وضع القيادة الملائم، يمكن لنظام التعليق الحد من الميول الناتجة عن الكبح والانعطاف وتقليل قوى التسارع المؤثرة على الركاب عند القيادة على المنحدرات أو الطرق الوعرة‏.



وظائف شاملة فائقة الكفاءة



تم تحسين الأداء والكفاءة بفضل مجموعة الحركة المبتكرة، ومحرك المحور الخلفي الحديث بقدرة أكبر من الطرازات السابقة تصل إلى ‎80 كيلووات، ومحول الطاقة النبضي الذي تم تعديله والمجهز بالبرمجيات المحسنة، والبطاريات فائقة القدرة، ونظام الإدارة الحرارية المحسن، والجيل القادم من المضخة الحرارية، ونظام استعادة الطاقة المعدل، ونظام الدفع الرباعي‏.



وتم تعزيز سعة استعادة الطاقة القصوى عند تباطؤ السيارة من السرعات الكبيرة بأكثر من 30‏% من ‎290 إلى ‎400 كيلووات. وتأتي جميع الطرازات مجهزة بالعجلات المحسنة والتي توفر أداء هوائيا ديناميكيا فائقا والإطارات منخفضة المقاومة للدوران كتجهيزات أساسية، حيث تم تطوير العجلات والإطارات قياس ‎21 بوصة خصيصا لتعزيز الأداء الهوائي الديناميكي‏.



تجهيزات بوزن أقل



تم تعزيز حجم التجهيزات الأساسية مقارنة بالطرازات السابقة على الرغم من أن وزن السيارة الجديدة أقل من الطراز السابق بـ ‎15 كيلوغراما. وتشمل بعض التجهيزات الأساسية للسيارة المضخة الحرارية بنظام التبريد الحديث، ولوح الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، ومنافذ الشحن الكهربائي على جانبي السائق والراكب الأمامي، وزر وضع القيادة، ونظام التوجيه بلاس‏.



وتم تجهيز الطرازات الأساسية من سيارة تايكان بنظام التعليق الهوائي المتكيف وواقيات عتبات الأبواب المصنوعة من الألمنيوم كتجهيزات أساسية. كما تشمل التجهيزات المحسنة بطارية بسعة أكبر ووزن أقل مقارنة بالطرازات السابقة بالإضافة إلى التجهيزات التي تم تحديثها‏.



تصميم جذاب



ركز الخبراء في قسم التصميم في بورشه على تحسين التصميم الدقيق والأنيق لسيارة تايكان من خلال تحديث تصميم مقدمة السيارة ومؤخرتها والمصابيح الأمامية والخلفية الحديثة بحيث تبرز جوانب السيارة المحدثة والمصابيح الأمامية المسطحة عرض سيارة تايكان الكبير‏.



وتمتاز المصابيح الأمامية الحديثة بتقنية ‎HD matrix‎ فائقة الدقة ووظائف الإضاءة المعززة والتي تتميز بالإضاءة ذات الأربعة نقاط الخاصة بالعلامة التجارية في الليل. ويمتاز شعار بورشه الذي تم تثبيته على شريط الإضاءة الخلفي بتصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد، ويتوافر الشعار بتصميم مضيء لأول مرة كتجهيز اختياري ويقدم وظيفة الإضاءة الترحيبية عند ركوب السيارة ومغادرتها. ويمتاز طرازا توربو وتوربو ‎S‎ عن بقية الطرازات بلون «توربونيت» المميز للهيكل والمقصورة‏.



نظام محدث للتحكم والعرض



تمتاز لوحة العدادات والشاشة المركزية والشاشة الاختيارية المخصصة للراكب الأمامي بواجهة المستخدم المحسنة والمجهزة بوظائف إضافية. وتم تثبيت زر اختيار وضع القيادة على عجلة القيادة كتجهيز أساسي كما تم تجهيز سيارة تايكان بمجموعة تجهيزات «سبورت كرونو» وبطارية «بيرفورمانس بلاس» للأداء العالي بالإضافة إلى وظيفة ‎push-to-pass‎ لتعزيز قوة المحرك المثبت على زر وضع القيادة‏.



ويمكن التحكم في أنظمة مساعدة السائق بسهولة من خلال ذراع التحكم الحديث الذي تم تثبيته خلف عجلة القيادة على الجهة اليسرى. كما تم تعزيز التوافق بين شاشات السيارة ووظائفها ونظام ‎Apple CarPlay‏‎‏.