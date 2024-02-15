

بعد عام على انطلاقها، افتتحت شركة أكتيف القابضة، المقدمة لمجموعة متنوعة وواسعة من الأندية الصحية والاستوديوهات الرياضية، مجمعا متعدد الرياضات في منطقة الرقعي يضم ثاني فرع لعلاماتها التجارية «ناو-NOW، على مساحة تفوق 3.000 متر مربع، والذي يضم مرافق حصرية ومنفصلة لكل من الرجال والنساء، وأول فرع لناو جونيور للأطفال. كما يضم 4 استوديوهات، وهي رامبل، وسايكل بار، وكلوب بيلاتيز وسترتيش لاب من Xponential Fitness العالمية.



وبهذه المناسبة، أعرب سعد ناصر المنيفي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة أكتيف القابضة، عن سعادته وحماسه بالافتتاح. وقال: «تستمر أكتيف في خطة توسعها في الكويت مع افتتاحها «معهد ناو الصحي» بفرعيه للرجال والنساء، وافتتاح أول فرع لمعهد «ناو جونيور» للأطفال في منطقة الرقعي، بالإضافة إلى 4 ستديوهات للعلامات التجارية رامبل، وسايكل بار، وكلوب بيلاتيز وسترتيش لاب من Xponential Fitness العالمية.



من جانبها، قالت أميرة باظفر، المدير العام لفرع «ناو-للسيدات»: «تجربة استثنائية بانتظار مشتركينا في معهد «ناو» الرقعي، حيث تجتمع الرفاهية والرقي والاحترافية».