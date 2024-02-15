

محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) مددت حتى 12 مارس المقبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات المتعلقة بمناقصة مشروع تحديث في مصفاة الزور من خلال توريد وتركيب أنظمة تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في المصفاة البالغة تكلفتها 16 مليار دولار، وكان الموعد السابق قد انتهى في 11 الجاري.



وأشارت المجلة إلى أن «كيبك» مددت الموعد النهائي لتقديم العروض عدة مرات منذ طرح المشروع لأول مرة في العام الماضي، مع تحديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات وقتها عند 20 يونيو 2023، ويشمل نطاق العقد الأعمال المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، بالإضافة إلى الأعمال التي تغطي مراحل ما قبل التشغيل، وبدء التشغيل واختبار الجودة.



وتبلغ ميزانية المشروع 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق العمل فيه حتى إنجازه 36 شهرا، ويشمل نطاق الاعمال المقرر تنفيذها وفقا لنظام EPC في المشروع إنشاء الوحدة 38 (مرافق الضغط)، بما في ذلك وصلات الأنابيب والوصلات إلى الرؤوس وتنفيذ العمليات والمرافق داخل رفوف الأنابيب المترابطة الحالية (الوحدة 74)، والتعديلات والتوصيلات المرتبطة بالوحدة 33، وهي وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية، وإنشاء الوحدة 60 وحدة توليد البخار.