أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو فوزه بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، بعدما أشارت النتائج الأولية إلى أنه في طريقه ليصبح رئيس أكبر قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا.



ولن تصدر النتائج الرسمية حتى الشهر المقبل لكن مراكز استطلاع تعترف بها الحكومة جمعت عينات من الأصوات في مراكز الاقتراع للقيام بعمليات «فرز سريعة» سبق أن ثبتت صحتها، أشارت إلى نيل سوبيانتو أكثر من 55% من الأصوات، بعد فرز معظم الأصوات ضمن العينة.



وقال سوبيانتو أمام حشد في وسط جاكرتا أمس: «في جميع الحسابات والاستطلاعات.. تظهر الأرقام فوز برابوو - جبران من جولة واحدة. يجب أن يشكل هذا الانتصار انتصارا لجميع الإندونيسيين»، في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا.



وأظهرت النتائج الأولية بأن سوبيانتو يتجه لنيل الأغلبية متفوقا على خصميه أنيس باسويدان وغنجار برانوو ما يعني أنه لن يضطر لخوض جولة ثانية كان يمكن أن تجرى في يونيو المقبل.



ويحتاج سوبيانتو للفوز بأكثر من 50% من إجمالي الأصوات وبـ 5 صناديق الاقتراع على الأقل في أكثر من نصف المقاطعات البالغ عددها 38 لضمان الظفر بمنصب الرئيس.



ورغم إعلانه الفوز فإنه أكد أنه سينتظر صدور «النتيجة الرسمية» عن لجنة الانتخابات.