

عبدالحميد الخطيب



قصص ومعان وطنية وكلمات تبرز روح الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع وموسيقى تلامس مشاعر وقلوب الناس من المنتظر أن يتم تقديمها بطريقة فنية مؤثرة في ملحمة الحب والحرب والبقاء في الأوبريت المسرحي الجديد «رملچ ذهب»، والذي يجري هذه الفترة التجهيز له تمهيدا لعرضه في مارس المقبل على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بالسالمية.



يأتي العمل للشاعر الغنائي عبدالعزيز العبكل والكاتب أحمد العوضي، ومن إخراج: محمد راشد الحملي، فكرة ورؤية موسيقية: عبدالعزيز لويس، توزيع موسيقي: محمد خسروه، مكس وماستر: صهيب العوضي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: بشار الشطي، محمد الحملي، مبارك المانع، عبدالعزيز النصار، عبدالعزيز لويس، حصة النبهان، شهد العميري، عبدالمحسن الأسود، محمد الكندري، آمنة عبدالله، وغيرهم.



وفي هذا الصدد، عبرت الفنانة حصة النبهان عن سعادتها بالمشاركة في الأوبريت، وقالت: «شلون ما اكون جزء من هالملحمة المسرحية الغنائية.. افدي ترابچ يا كويت بماي عيني، يا اجمل وأحلى ارض»، كما شوقت جمهورها عبر «السوشيال ميديا»، قائلة: «ونقول بسم الله، أوبريت (رملچ ذهب) قريبا»، وتفاعل معها الكثيرون، مؤكدين أن الكويت أرض الفن و«هوليوود الخليج»، ومعبرين عن ثقتهم في حصة وزملائها بالعمل بأن يقدموا إبداعا يظل في الذاكرة فترة طويلة.