

مفرح الشمري



تواصل إذاعة الكويت تسجيل أعمالها الدرامية التي تبث في شهر رمضان المقبل عبر أثير إذاعة البرنامج العام، حيث شهد استديو الدراما أمس الاول تسجيل المسلسل الاذاعي الكوميدي «عايلة بن صچمة» من تأليف يوسف براك العمر وإخراج عبدالمحسن العمر ومن تمثيل عبد الامام عبدالله، عبدالعزيز المسلم، محمد العجيمي، عبدالله العتيبي، حسن ابراهيم، ابراهيم الشيخلي، علي العلي، الهام الحمادي، وضحة السني وآخرين.



تدور أحداث المسلسل بأجواء كوميدية حول عائلة مادية «حسودة» بشكل لا يوصف، فكل فرد في هذه العائلة لديه قدرة خارقة في الحسد، لدرجة أنهم يأخذون ما يريدون بحق أو غير حق عن طريق الحسد.



فإن كان القانون يستطيع حل الجرائم الملموسة بالأدلة والبراهين، فمن سيجد الحل لتلك الجريمة النفسية التي لا حل لها سوى المراقبة الذاتية، الحسد يأتي من أقرب الناس ومن أبعد الناس بقصد ومن دون قصد، فحين يصعب السيطرة عليه ندخل في متاهات ومواقف لا تعد.



المسلسل يقع في 30 حلقة ويتضمن عدة قضايا بصورة كوميدية من خلال هذا الموضوع تحدث مع هذه العائلة «الحسودة» وذلك من خلال عدة مواقف ستتم مناقشتها وإيجاد العلاج اللازم لها من خلال سير الأحداث.