

حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية حول عرض مسلسل «كوبرا» للفنان محمد إمام في رمضان بسبب توقف تصويره أكثر من مرة، وإعلان الشركة المنتجة للمسلسل عن خروجه من السباق الرمضاني وتأجيله لعام 2025، ثم إعلانها عن عرضه هذا العام.



وحامت الشكوك حول عرض العمل في رمضان بسبب عدم إعلان أي قناة فضائية تقديمه عبر شاشاتها، إلى أن حسمت منصة «شاهد» الأمر وطرحت البوستر الدعائي للمسلسل استعدادا لعرضه رسميا في الموسم المقبل، كما أعلنت قناة «mbc مصر»، عن عرض العمل نافية كل ما تردد عن إيقافه، وذلك في بيان أصدرته عبر الصفحة الرسمية للقناة بـ «إنستغرام» جاء فيه: «المنتج حسن عسيري ينفي إيقاف مسلسل كوبرا، بطولة الفنان محمد إمام، مؤكدا استمرار التصوير بوتيرة متسارعة».



وكان محمد إمام قد أعلن من قبل عن مشاركته في موسم رمضان بمسلسل «كوبرا»، وروج له عبر حسابه في «فيسبوك» إذ كتب: «توكلنا على الله، مسلسل كوبرا رمضان 2024 إن شاء الله، تأليف أحمد أبو زيد، إخراج أحمد شفيق على قنوات MBC».