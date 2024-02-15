

كيف نعمل على تقوية الأوعية الدموية في سن الشيخوخة؟



كشفت د.ناديجدا رونيخينا كبيرة أطباء أمراض الشيخوخة، كيفية تعزيز وتقوية الأوعية الدموية في مرحلة الشيخوخة. وتشير الطبيبة إلى أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط سيساعد على تقوية الأوعية الدموية في سن الشيخوخة.



ووفقا لها، مع التقدم في العمر تتصلب الأوعية الدموية للإنسان أكثر وتزداد حالتها سوءا. ولكن هذا لا يحصل بسبب الشيخوخة الطبيعية فقط، بل وبسبب سوء التغذية أيضا - الاستهلاك المفرط للملح والسكر والأطعمة التي تحتوي على الدهون الحيوانية.



وتقول: «أثبتت الدراسات السريرية أن أفضل خيار غذائي لتعزيز صحة الأوعية الدموية هو النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط. وميزته الأساسية هي محتواه العالي من الألياف الغذائية والخضراوات الطازجة والفواكه والأسماك، التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية».



وتشير الخبيرة إلى أن الملح يساعد على زيادة صلابة جدار الأوعية الدموية، ما يجعلها أكثر حساسية لإنتاج هرمونات الإجهاد، كما أن المنتجات المحتوية على الدهون الحيوانية تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين. لذلك توصي بممارسة نشاط بدني معتدل بانتظام، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن.



وتقول: «ينصح عادة بالمشي من 8 إلى 10 آلاف خطوة يوميا. ولكن بالنسبة لكبار السن، يحدد الطبيب عدد الخطوات بصورة شخصية لكل فرد استنادا إلى حالته الصحية. كما أن النشاط البدني المعتدل مفيد جدا للأوعية الدموية».



المصدر: «نوفوستي»