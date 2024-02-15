

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام لكرة اليد، حيث يلتقي في الـ 5.00 مساء السالمية (نقطتين) مع الساحل (بلا رصيد) فيما يتواجه في الـ 7.00 خيطان (نقطتين) مع الفحيحيل بالرصيد نفسه.



ففي المباراة الأولى تميل كفتها إلى فوز السالمية الذي حقق الانتصار في الجولة الأولى بصعوبة بالغة على حساب اليرموك بنتيجة 30-29، إذ يسعى «السماوي» اليوم للظهور بصورة مرضية وحصد نقطتين تضمنان له الاستمرار في المنافسة على التأهل إلى الدوري الممتاز، بينما الساحل لم يكن على ما يرام في الجولة الأولى وخسر من خيطان 30-40، ورغم أن الأرقام تشير إلى قوته الهجومية إلا أنها في الوقت ذاته تشير إلى هشاشة الشق الدفاعي للفريق.



أما المواجهة الثانية، فالفحيحيل يسعى الى مواصلة انتصاراته من خلال بوابة خيطان، وكان «الأحمر» قد ظهر بصورة مقنعة في المباراة الأولى وحقق فوزا كبيرا على التضامن 28-14 ويتطلع لتكرار الفوز أمام خيطان الصعب، والذي يسعى بدوره لعلاج الخلل الدفاعي الذي طرأ على الفريق في الجولة الماضية واستقبل من خلاله 30 هدفا، ويزيد من القوة الهجومية والتي نجحت في تسجيل 40 هدفا أمام الساحل.



إلى ذلك، أجلت مباريات برقان حيث غادر إلى الفريق أمس إلى المنامة للدخول في معسكر خارجي استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس التي ستقام في الدوحة بضيافة العربي القطري في 25 الجاري.



إلى ذلك، قامت اللجنة الفنية باتحاد كرة اليد بتكرم مدرب الحراس الوطني ومنتخب البرازيل علي الخضر بعد حصوله مع المنتخب البرازيلي على بطولة أميركا الجنوبية والتأهل إلى كأس العالم.