

أعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس استضافة المملكة جولتين من بطولة العالم للبلياردو وبطولة الماسترز للسنوكر انطلاقا من العام الحالي 2024 ولمدة 10 سنوات بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين.



وذكرت الوزارة في بيان أنه بموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر د.ناصر الشمري ورئيس مجلس إدارة ماتش روم سبورت إيدي هيرن، ستحتضن المملكة بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) في الفترة من 3 حتى 8 يونيو 2024 في الصالات الرياضية بجدة بمجموع جوائز قياسية تبلغ 600 ألف دولار.



وسيشارك في المنافسة على البطولة نخبة من لاعبي البلياردو بمن فيهم بطل العالم فرانسيسكو سانشيز رويز وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 5 مرات وبطل العالم 2022 شين فان بويننغ وبطل العالم 2018 جوشوا فيلر.



وستقام النسخة السعودية من بطولة الماسترز للسنوكر خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 7 سبتمبر في مدينة الرياض بمشاركة محترفي اللعبة في العالم حيث ستصبح رسميا (البطولة الرابعة الكبرى) بتقديمها جوائز تبلغ مليوني جنيه إسترليني (2.525 مليون دولار)، لتكون بذلك ثاني أغلى حدث من حيث الجوائز في جدول جولة السنوكر العالمية لعام 2024.



ومن المقرر أن تكون بطولة الماسترز السعودية للسنوكر حدثا عالميا مفتوحا للمشاركة أمام جميع اللاعبين البالغ عددهم 128 لاعبا بالإضافة إلى 6 محترفين من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.