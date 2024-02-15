

الرياض - خالد المصيبيح



يلتقي مساء اليوم في الساعة الخامسة بتوقيت الكويت فريق الاتحاد السعودي مع نافباخور الأوزبكي في لقاء الذهاب ضمن مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة الأندية الآسيوية، ويدخل الاتحاد اللقاء وهو في المركز الخامس بالدوري السعودي، وقد اختلف كثيرا عن اتحاد الموسم الماضي الذي حقق فيه اللقب، إلا انه تصدر مجموعته الآسيوية ويواجه اليوم صاحب المركز الثاني في المجموعة التي لعب فيها الهلال، لذلك على جالاردو مدرب الاتحاد العودة للقاءي الهلال مع الفريق الأوزبكي للاطلاع على إمكانات مستضيفه اليوم.



وفي الثامنة، يلتقي الهلال فريق أصفهان الإيراني ثاني المجموعة التي لعب فيها الاتحاد، إلا أن الهلال يعيش أفضل حالاته ويتبقى فقط أمام مدربه البرتغالي خيسوس اختيار الخمسة لاعبين غير المحليين من أصل ثمانية موجودين لديه.



من جهة أخرى، وبعد غياب 45 يوما يعود اليوم الدوري السعودي لنشاطه من خلال لقاءين، حيث يحل التعاون الرابع ضيفا على أبها الـ 17 ولا يزال الفريق المستضيف مهددا بالهبوط عطفا على نقاطه الـ 14 ومركزه قبل الأخير لذلك ليس أمامه سوى الفوز.



وفي الدمام، يحل الاتفاق الثامن ضيفا على الخليج العاشر وتفصل بينهما ثلاث نقاط فقط، إلا أن الاتفاق رمم صفوفه بتعاقدات أجنبية ومحلية كلاعب النصر السابق العاجي سيكو فوفانا ولاعب التعاون ميتران ولاعبي النصر عبدالله مادو وخالد الغنام، فيما يعتبر الخليج احد ابرز مفاجآت الدوري السعودي في قسمه الأول.