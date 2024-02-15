

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة الأولى لدوري بنك وربة لكرة السلة للمرحلة الثانوية الذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ضمن إستراتيجية «مواهبنا في مدارسنا 2021-2026»، إذ تستضيف صالة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا المباراة النهائية التي تجمع منطقة الأحمدي التعليمية مع إدارة التعليم الخاص B لتحديد بطل الدوري، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما بعد الفوز على حولي ومبارك الكبير، حيث شارك في المنافسات 8 فرق تم تقسيمه إلى مجموعتين تأهل حولي ومبارك الكبير عن المجموعة الأولى، التعليم الخاص والأحمد عن المجموعة الثانية ليتم تنظيم دوري «الدور قبل النهائي» من دور واحد، وتعد المباراة النهائية تكرار لمباراة الافتتاح، حيث حقق التعليم الخاص B الفوز على الأحمدي 26-22، ويسبق المباراة الختامية لقاء تحديد صاحب المركز الثالث والذي سيجمع حولي مع مبارك الكبير.



وقدم رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد الشكر لجامعة الخليج على استضافتها النسخة الأولى لدوري بنك وربة لكرة السلة بنين مع تسخير كل الإمكانيات لإنجاح الدوري بجانب تقديم منحة تعليمية مجانية لأفضل اثنين لاعبين في الدوري، وقال: «ما قدمته جامعة الخليج يعد دعما معنويا كبيرا للاعبين لتقديم مستويات متميزة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النسخة الأولى شهدت منافسة قوية بين جميع الفرق المشاركة سواء في دور المجموعات أو دوري الدوري قبل النهائي لتحديد بطل النسخة الأولى».



من ناحية أخرى، اعتلى منتخب منطقة العاصمة التعليمية صدارة المجموعة الثانية بتحقيق الفوز 5-2 على الإدارة العامة للتعليم الخاص ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري بنك وربة لكرة القدم العشبي للمرحلة الثانوية، بينما نجح منتخب منطقة الأحمدي في إحراز فوز كبير على منتخب منطقة مبارك الكبير 4-1.