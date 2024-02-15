

يعقوب العوضي



أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن التوقيع رسميا مع المدرب الأرجنتيني جوليان الفاريز لتسلم دفة قيادة المنتخب الوطني الأول بعقد يمتد لموسم واحد.



ويملك المدرب الأرجنتيني جوليان بسيرة ذاتية مميزة وخبرة في الملاعب المحلية، حيث سبق له تدريب فريقي برقان والقادسية وحقق معهما نتائج إيجابية. وتأتي خطة الاتحاد في التعاقد مع الأرجنتيني لتدعيم الجهاز الفني بمدرب قريب من اللاعبين للعمل معهم على الوصول إلى أفضل المستويات الفنية واعتلاء المنصات في مختلف المنافسات الدولية.



إلى ذلك، توج نادي سلوى الصباح للكرة الطائرة بالمركز الثاني في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الشارقة بعد خسارة النهائي امام فريق سبورتنغ المصري بثلاثية نظيفة. وتم تكريم الفريق بحضور رئيسة لجنة تكافؤ الفرص في اتحاد اللجان الأولمبية العربية الشيخة حياة آل خليفة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات.