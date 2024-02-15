

وافق الاتحاد الانجليزي على صفقة شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف لـ 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد، وذلك بعد يوم واحد من موافقة رابطة الدوري الانجليزي على الصفقة.



وكشف بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أمس عن موافقة الاتحاد الإنجليزي، ليقترب راتكليف من إتمام الصفقة. ولا يمكن لاستثمار راتكليف أن يكتمل حتى أن يتم الانتهاء من عرض المناقصة لأسهم «الفئة أ».



واستحوذ البريطاني، الذي يشجع مانشستر يونايتد من صغره، عشية عيد الميلاد، على 25% من أسهم النادي مقابل نحو 1.3 مليار دولار، كما سيستثمر 238 مليونا إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.



وأجرى رجل الأعمال، البالغ 71 عاما، سلسلة اجتماعات في الأيام الأخيرة مع مسؤولي النادي والموظفين مع اقتراب إتمام الصفقة.



ويأمل مشجعو يونايتد أن يقود راتكليف عملية إصلاح شاملة لـ «الشياطين الحمر» بعد موسم صعب للنادي الذي فاز بالدوري الممتاز آخر مرة في عام 2013.