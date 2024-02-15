

بعد نزوحه الموجع من دوري أبطال أوروبا، يبحث ميلان الإيطالي عن مواصلة نتائجه الجيدة، عندما يستقبل رين الفرنسي اليوم في ذهاب ملحق التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم.



وكان ميلان، صاحب سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قد وقع في مجموعة حديدية في دور المجموعات من المسابقة القارية الأم، فأنهاها ثالثا بفارق المواجهات المباشرة مع باريس سان جرمان الفرنسي الوصيف بفارق 3 نقاط وراء بوروسيا دورتموند الألماني.



لكن تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي تقدم مستويات طيبة في الدوري الإيطالي، حيث لم تخسر في آخر 9 مباريات ما وضع «الروسونيري» في المركز الثالث، بفارق نقطة عن يوفنتوس و8 عن إنتر الذي يحلق في الصدارة ولعب مباراة اقل.



ومرة جديدة يلتقي فينورد الهولندي مع روما الإيطالي الذي أقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وعين لاعب الوسط السابق دانييلي دي روسي بحثا عن وقف الانزلاق في النتائج.



فاز فريق العاصمة الإيطالية 1-0 في نهائي مسابقة «كونفرنس ليغ»، وكرر تخطيه منافسه في ربع نهائي «يوروبا ليغ» الموسم الماضي (0-1 و4-1).



إلى ذلك، وبعد إقصائه من كأس فرنسا وتقلص حظوظه في الدوري المحلي، يسافر مرسيليا إلى هامبورغ الألمانية لملاقاة شاختار دانييتسك الأوكراني، بهدف العودة إلى سكة الفوز واكتساب الثقة، في المقابل، يخوض شاختار، حامل لقب 2009، وبلاده غارقة في الحرب.



وتجمع مباريات الملحق الأندية التي حلت ثالثة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وتلك التي حلت وصيفة في مجموعاتها في مسابقة الدوري الأوروبي.



وفي باقي المباريات، يلعب يونغ بويز السويســري مـــع سبورتينغ البرتغالي، وغلطـــة ســــراي التركي مع سبارتا براغ التشيكي، ولنس الفرنسي مع فرايبورغ الألماني، بنفيكا البرتغالي مع تولوز الفرنسي وبراغا البرتغالي مع قره باغ الأذربيجاني.



وتقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل، فيما ينطلق الدور ثمن النهائي في 7 مارس.