

القاهرة - محمد سامي



وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن مسؤولية تدريب وقيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم، كما تقرر إقامة المؤتمر الصحافي الخاص بتقديم الجهاز الفني والإداري للفراعنة ظهر اليوم الخميس.



وشهد تشكيل الجهاز الفني للمنتخب المصري تواجد حسام حسن في منصب المدير الفني بجانب توأمه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، ووليد بدر في منصب المدير الإداري.



فيما يضم الجهاز المعاون طارق سليمان في منصب المدرب العام، ومحمد عبدالواحد مدربا مساعدا وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى، والبرازيلي مانويل باريونوفو للإعداد البدني، فيما قرر مجلس الاتحاد استمرار الجهاز الطبي وباقي أفراد الجهاز الإداري دون تغيير بعد موافقة حسام حسن.



في ناحية أخرى، تأكد غياب نجم خط وسط النادي الأهلي المالي أليو ديانج عن مباراة شباب بلوزداد غدا الجمعة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، إذ يجري اللاعب حاليا فحوصات طبية دقيقة لتحديد مدى احتياجه للتدخل الجراحي أو مواصلة التأهيل والعلاج الطبيعي حتى التعافي من إصابته بكدمة في الركبة.



كما تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط عمرو السولية بعد شكواه من آلام بعضلة السمانة لم يستكمل التدريب الأخير على أثرها.



وتشمل غيابات بطل أفريقيا أيضا مجموعة من النجوم، وهم: أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو ومحمد الضاوي كريستو ووسام أبوعلي والحارس محمد الشناوي.



إلى ذلك، أعلن الأهلي خروج نجل مدير الكرة بالفريق الأول خالد بيبو لاعب فريق الشباب عمرو خالد بيبو (18 عاما) للاحتراف على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي إلى فريق «إف سي آراو» الناشط بدوري الدرجة الثانية في سويسرا ليصبح ثالث مصري يرتدى قميص آراو بعد عبدالستار صبري ومحمد جودة.



وفي نتائج الجولة الـ12 بالدوري المصري الممتاز، تعادل سموحة مع ضيفه البنك الأهلي 1-1 ليرتفع رصيد سموحة إلى 17 نقطة والبنك الأهلي إلى 10 نقاط. كما انتهى لقاء المصري البورسعيدي أمام الجونة بالتعادل 2-2 ليصل المصري إلى النقطة 17 من 10 مباريات فيما رفع الجونة رصيده إلى 14 نقطة.



وتختتم مباريات الجولة اليوم بمواجهة بلدية المحلة (10 نقاط من 10 مباريات) مع مودرن فيوتشر (13 نقطة من 8 مباريات) في الخامسة مساء، والإسماعيلي (8 نقاط من 10 مباريات) مع سيراميكا كليوباترا (14 نقطة من 9 مباريات) في الثامنة مساء.