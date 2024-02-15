

تعرض النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لإصابة في أصبعه اثر شجار مع زملائه عشية المباراة مع الأردن في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، بحسب ما أكد الاتحاد الكوري.



وخسر المنتخب الكوري على يد الأردن 0-2 في الدور قبل النهائي، بعدما كان من أبرز المرشحين للظفر باللقب. وحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن سون، نجم توتنهام الإنجليزي، تعرض لخلع في أصبعه نتيجة إشكال وقع خلال العشاء الأخير قبل المباراة.



وكان الإشكال، حسب التقارير، وقع بعدما حاول بعض اللاعبين الشبان في المنتخب الكوري، بمن فيهم لاعب باريس سان جرمان الفرنسي لي كانغ-إن، مغادرة العشاء والذهاب للعب كرة الطاولة، وأغضب هذا التصرف القائد سون وبعض اللاعبين المخضرمين، حيث يعد العشاء عشية المباريات الكبرى بمنزلة تقليد لتقريب الفريق من بعضه. وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه انه عندما طلب سون من زملائه الشبان الجلوس ردوا عليه «ببعض الأشياء غير المحترمة». وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن سون حاول التحدث إلى اللاعبين الشبان، إلا ان الأمر خرج عن طوره وشهد احتكاكا مباشرا بعدما رفضوا الاستماع اليه.



وغضب سون وأمسك بلي الذي رد بمحاولة لكم سون، حسب وكالة يونهاب التي ذكرت انها استندت إلى مصادر مطلعة على الحادثة.



وأبعد اللاعبان عن بعضهما البعض، فيما تعرض سون لخلع بأصبعه أثناء المشاجرة.