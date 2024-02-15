

تقام مساء اليوم عدة مواجهات ضمن الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ» في كرة القدم، حيث يستضيف شتورم غراتس النمساوي نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، ويلتقي سان جيلواز البلجيكي مع أينتراخت فرانكفورت الألماني، وفي مباراة رابعة، يحل فيرينتسفاروش الهنغاري ضيفع على أولمبياكوس اليوناني، فيما يستقبل مولده النرويجي نظيره ليغيا وارسو الپولندي، وسيرفيت السويسري نظيره لودوغوريتس البلغاري، ويلعب ريال بيتيس الإسباني مع ضيفه دينامو زغرب الكرواتي، ويواجه أياكس الهولندي نظيره بودو غليمت النرويجي.