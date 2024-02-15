

عبدالله قنيص



اضطر شاب إلى إتلاف الكاميرات الخارجية لمنزل أسرته عقب شكوى من الجيران بأن والده يتلصص عليهم من خلال الكاميرات، الغريب في القصة كونها سجلت قضية ضد مجهول وأخذت جهدا من رجال المباحث بعدما تقدم الأب ببلاغ رسمي يطلب من خلاله تحديد هوية من قام بإتلاف كاميرات منزله.



وكان مواطن من مواليد 1972 أبلغ مخفر ميناء عبدالله وعلي صباح السالم عن تعرض كاميرا مراقبة للإتلاف المتعمد من قبل شخص مجهول، وعقب تسجيل قضية حملت رقم 92/2024 وبتصنيف جنح وإحالتها إلى المباحث وعقب التحريات تبين ان المتهم هو ابن المبلغ (28 عاما)، ولدى التحقيق معه قال انه فعل ذلك عقب شكاوى عدة وردته من الجيران تتضمن ان والده يتلصص عليهم، مشيرا إلى ان والده يعاني من اضطرابات نفسية - حسب قوله - وتم إغلاق ملف القضية بضبط الجاني.