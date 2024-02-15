في حين تشهد مناطق كثيرة في العالم كرنفالات ومهرجانات، يضع أكثر من عشرين حرفيا داخل استوديو في شمال ألبانيا لمساتهم الأخيرة على مجموعة من الأقنعة الأنيقة التي يشتهر بها كرنفال البندقية، لاستخدامها في حفلات راقصة وأفلام وحفلات شوارع.



وفي كل عام، ينتج «فينيس آرت ماسك فاكتوري» «مصنع البندقية للأقنعة الفنية» في مدينة شكودر الألبانية أكثر من 20 ألف قناع مصنوع يدويا، بما في ذلك 1700 قطعة فريدة أنتجها هذا العام وحده، ليستخدمها المحتفلون بالكرنفالات، من ريو دي جانيرو إلى طوكيو.



العدد الأكبر من الأقنعة المصنوعة هذا الموسم نقل عبر البحر الأدرياتيكي إلى مدينة البندقية الإيطالية، حيث يخصص كرنفال هذا العام لماركو بولو - أحد أكثر سكان المدينة شهرة مع احتفالات بمناسبة مرور 700 عام على وفاته.



ويقول إدموند أنغوني، المالك وكبير الفنانين في «فينيس آرت ماسك فاكتوري»، لوكالة فرانس برس «بالريش أو الدانتيل أو كريستال سواروفسكي، صنعت أقنعة البندقية هذا العام لتجذب كل الأنظار بأناقتها المتلألئة».



ويمتلك أنغوني أيضا 8 متاجر في البندقية، حيث تباع إبداعاته، من أزياء وأقنعة مذهبة وفساتين فاخرة، بمبلغ يصل إلى 5000 يورو (5350 دولارا) لكل منها.



ومن القطع الأكثر شعبية هذا العام أقنعة الحيوانات الكبيرة المستوحاة من أعمال الرسام النمساوي غوستاف كليمت والفنان التشيكي ألفونس موتشا.