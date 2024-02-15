أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت أمس صواريخ كروز عديدة قبالة سواحلها الشرقية، في حلقة جديدة من مسلسل تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ هذا العام.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن «قواتنا رصدت صواريخ كروز عدة غير محددة فوق المياه الواقعة شمال شرق وونسان، وتجري أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تحليلا مفصلا» لهذه التجربة الصاروخية الجديدة.



وأضافت أنها «تعزز المراقبة واليقظة وتراقب من كثب أي إشارات أو أنشطة إضافية من كوريا الشمالية».



وأعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا هذا العام أن سيئول «عدوها الرئيسي»، وأغلقت وكالات مخصصة لإعادة التوحيد والتواصل، كما هددت بالحرب في حال حصول أدنى انتهاك لأراضيها.



كذلك، ضاعفت بيونغ يانغ اختبارات المعدات العسكرية، بما في ذلك اختبار ما وصفته بأنه «نظام أسلحة نووية تحت سطح البحر» وصاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.