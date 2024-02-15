

أسامة أبوالسعود



اختتمت منافسات بطولة المغفور له ناصر عايد المطيري لكرة القدم، التي اقامتها نقابة الخبراء في ملعب جمعية المحامين الكويتية، وقد توج فريق حامل اللقب بلقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق ينوا.



وسلم رئيس نقابة الخبراء الخبير محمد راشد العازمي واخوان الفقيد وابناؤه كأس البطولة للفريق الفائز.



وذكر نائب رئيس نقابة الخبراء الخبير سالم الظفيري أن البطولة سادها جو من التنافس والحماسة وروح الزمالة العالية، مؤكدا ان البطولة تميزت بمشاركة العديد من الفرق من منتسبي نقابة الخبراء.



وأكد الظفيري ان هدفنا من إقامة مثل هذه الانشطة هو استمرار التواصل بين الزملاء بإقامة فعاليات رياضية اجتماعية يكون لها دور كبير في تخفيف ضغوطات العمل والتواصل بين الزملاء.