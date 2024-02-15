شاركت الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في اجتماع الدورة الـ 67 للمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي في مدينة جدة بالسعودية.



ويرأس وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع وكيل وزارة الأوقاف المساعد للاعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم إلى جانب السكرتير الأول لدى مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي تركي الديحاني.



وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه في كلمة له أهمية دور صندوق التضامن الاسلامي الذي تبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات العالمية ذات الاهتمام بالجوانب الإنسانية، مضيفا أن إنشاءه كان بمثابة خطوة عملية لترسيخ مفهوم التضامن الإسلامي بين المسلمين.



ودعا الأمين العام الدول الأعضاء للاسهام في دعم الصندوق ماليا من خلال تبرعات طوعية، إذ إن الصندوق يعد ذراعا مالية إنسانية مهمة لمنظمة التعاون الإسلامي، معربا عن شكره وامتنانه لجميع الدول الأعضاء المتبرعة.



وشدد على أهمية مواصلة عطاء الصندوق بدعم المشاريع المقدسية والصحية والتعليمية في دولة فلسطين بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الهجمة الشرسة والحصار الظالم للكيان الإسرائيلي المحتل.



على صعيد متصل، تناول الاجتماع في لجنة المشاريع المستوفاة للشروط والمقترح عرضها على لجنة الاختيار للدورة الـ 67 للمجلس الدائم للصندوق تخصيص مشاريع إنسانية وانشاء جامعات في الدول الإسلامية للمجموعة الافريقية والمجموعة العربية والمجموعة الأسيوية والمجموعة الغربية اضافة إلى تخصيص مشاريع إنسانية لدعم الوضع في فلسطين وخاصة مدينة القدس.