

تحت رعاية محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، نظمت جمعية المعلمين الكويتية بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فعاليات الملتقى التربوي «الذكاء الاصطناعي وأهميته في التعليم»، بحضور رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي، وممثل المحافظة مدير إدارة المكتب الفني ابراهيم الفودري، بمقر معهد التدريب الانشائي بجنوب الصباحية.



وأعرب مدير إدارة المكتب الفني وممثل محافظة الاحمدي ابراهيم الفودري عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الملتقى، منوها إلى ان رعاية هذه الفعالية تنطلق من حرص محافظة الاحمدي على مواكبة المستجدات على كافة الصعد وخاصة الصعيد التعليمي، ضمن اهتمامات المحافظة وأنشطتها وبرامجها المختلفة في إطار مشروعها التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي يولي اهتماما كبيرا بمختلف جوانب الحياة ضمن مساراته الخمس.



وشدد الفودري على ان التعليم يمثل ركيزة من ركائز التنمية والنهضة في مختلف دول العالم ومنها دولة الكويت التي يحظى التعليم فيها بأعلى درجات الرعاية بدءا من القيادة السياسية ومرورا بمختلف المستويات الادارية والفنية على مستوى الدولة، منوها إلى ان قطاع التعليم في محافظة الاحمدي يتسم بالتميز المستمر بفضل مخرجات مدارس المحافظة والنتائج التي يحققها طالباتها وطلابها في مختلف المحافل التربوية محليا ودوليا.



وأشار إلى ان الملتقى يأتي مواكبا ومتفاعلا مع التطور اللافت للشأن التكنولوجي عالميا ومحليا، لافتا إلى ان الجميع حاليا يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وما يمثله ذلك من فتح لآفاق التطور في مختلف العمل والانتاج والابداع بدءا من الأسرة وصولا إلى كافة دول العالم، معربا عن الشكر والتقدير للقائمين على هذا الملتقى والمشاركين فيه.



ومن جانبه، قال عضو جمعية المعلمين د. هادي الدوسري ان الملتقى يشتمل على عدة محاضرات تتناول محاور مختلفة منها، الذكاء الاصطناعي وتحقيق الأولويات التعليمية بطرائق أفضل، وعلى نطاق واسع وبتكاليف أقل، اهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين التعليم.



وأضاف الدوسري ان الملتقى ضم عددا من المحاضرين المتخصصين مثل الدكتورة نادية الرياحي والدكتور وليد العنزي والدكتور أحمد خضر، لافتا إلى حضور كثير من مدراء المدارس والمدراء المساعدين ورؤساء الأقسام والمعلمات والمعلمين للاستفادة من خبرات المتخصصين في هذا المجال.