قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري إن الروابط بين الكويت وتونس «تاريخية ومتواصلة» ومستوى التعاون بين البلدين «رفيع ويشمل كل المجالات»، مؤكدة أن «أبناء تونس وأبناء الكويت أشقاء».



جاء ذلك في تصريح صحافي للوزيرة البوغديري لدى حضورها حفل استقبال أقامته سفارتنا لدى تونس للاحتفال بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير.



وأعربت البوغديري عن سعادتها بحضور فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية لدولة الكويت، مؤكدة أن «الروابط بين تونس والكويت تاريخية ومتواصلة ومستوى التعاون الثنائي بين البلدين رفيع ويشمل كل المجالات فأبناء تونس وأبناء الكويت أشقاء».



بدورها، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى، في تصريح مماثل لدى حضورها حفل الاستقبال، «كل سنة ودولة الكويت بخير، ونرجو لهذا البلد الشقيق المزيد من التقدم»، مؤكدة «أن العلاقات بين البلدين تتميز بالعراقة وهناك تعاون وتبادل للخبرات والتجارب بين البلدين منذ سبعينيات القرن الماضي».



وأضافت موسى «أن هناك تشابها بين البلدين على أكثر من صعيد وتعاونا تاريخيا ونحن في لحظة عربية وعالمية تستدعي أن يتضاعف التعاون من أجل عالم عربي صامد ويسير نحو التقدم».



وأقام سفيرنا لدى تونس منصور العمر حفل الاستقبال بحضور الوزيرتين البوغديري وموسى وأعضاء السفارة الكويتية وديبلوماسيين وشخصيات تونسية.



ورفع السفير العمر في كلمة بالمناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، داعيا الله عز وجل أن يديم نعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار على الكويت.