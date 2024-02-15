أسامة أبو السعود
شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بمقر الأمانة العامة - الرياض خلال الفترة 12-13 فبراير 2024.
وترأس وفد الكويت وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري وبحضور مدير إدارة مكتب الوكيل عيد الشمري ود.عبدالسلام الفيلكاوي.
وقد بحث الاجتماع عددا من أوراق العمل التي تقدمت بها دول مجلس التعاون ومن المواضيع التي تمت مناقشتها وهي مقدمة من الكويت:
- مركز الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي، بالتنسيق مع دولة قطر والأمانة العامة.
- مقترح ورقة عمل بعنوان (القبلة والمواقيت).
- مقترح ورقة عمل بعنوان (الأسبوع الخليجي لحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية).
أيضا بحث الاجتماع مواضيع عدة شاركت فيها جميع دول مجلس التعاون وهي كالتالي:
- تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء، (الندوات التفاعلية).
- عرض التجارب في مجال الشؤون الإسلامية.
- موضوع الاسبوع الخليجي للوقف.
- مقترح إعداد ورقة عمل بعنوان دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية الدينية في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.