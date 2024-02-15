

أسامة أبو السعود



شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بمقر الأمانة العامة - الرياض خلال الفترة 12-13 فبراير 2024.



‏وترأس وفد الكويت وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري وبحضور مدير إدارة مكتب الوكيل عيد الشمري ‏ود.عبدالسلام الفيلكاوي.



وقد بحث الاجتماع عددا من أوراق العمل التي تقدمت بها دول مجلس التعاون ومن المواضيع التي تمت مناقشتها وهي مقدمة من الكويت:



‏- مركز الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي، بالتنسيق مع دولة قطر والأمانة العامة.



‏- مقترح ورقة عمل بعنوان (القبلة والمواقيت).



‏- مقترح ورقة عمل بعنوان (الأسبوع الخليجي لحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية).



‏أيضا بحث الاجتماع مواضيع عدة شاركت فيها جميع دول مجلس التعاون وهي كالتالي:



‏- تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء، (الندوات التفاعلية).



‏- عرض التجارب في مجال الشؤون الإسلامية.



‏- موضوع الاسبوع الخليجي للوقف.



‏- مقترح إعداد ورقة عمل بعنوان دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية الدينية في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.