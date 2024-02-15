بيروت: قال الرئيس سعد الحريري، أمام وفد كبير من هيئات ومنسقيات وكوادر تيار المستقبل، في حضور أمين عام التيار أحمد الحريري: "لبنان يعاني من مرحلة صعبة، حتى يظن البعض أنه لا مستقبل لهذا البلد، ولكن طالما أنتم مؤمنون وتناضلون وتساعدون فإن هذه المسيرة ستستمر.الحياة ليست كلها سياسة.



رفيق الحريري لم يبدأ بالسياسة بل بتعليم الشباب والشابات.



للأسف أنا بدأت مباشرة بالسياسة على دم الشهيد رفيق الحريري، وهذا أصعب أمر يمكن لأي إنسان أن يمر به.



لذلك، حين علقت عملي السياسي كان كثير منكم ضد هذا القرار.



وخلال السبعة عشر عاما التي عملت فيها بالسياسة قمت بالعديد من التسويات، والكثير من الداخل والخارج انتقدني وصورني على أني عميل وخائن، ولكن إذا نظرنا إلى المشهد اليوم نتأكد أننا في بلد يعيش فيه مسلمون ومسيحيون، ولا يمكن أن نعيش بتناحر والتحديات كبيرة، ولذلك هناك العديد من الدول التي تسعى إلى تصفير مشاكلها فيما بينها.



والأزمات التي تحصل لا يستفيد منها إلا تجار الأسلحة".



وشهد "بيت الوسط"، أمس، توافداً سياسياً اعاد الحياة اليه، بعد طول اقفال، باستقبال الرئيس سعد الحريري الرئيس الأسبق أمين الجميل، كما تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السابق ميشال عون، كما زاره وفد من "حزب الكتائب اللبنانية" برئاسة النائب نديم الجميل، وكذلك التقى وفداً من حركة "أمل" وآخر من "حزب القوات اللبنانية" برئاسة النائب جورج عدوان.