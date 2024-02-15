أعلن اتحاد الصحفيين الخليجيين ومقره الدائم مملكة البحريـن خلال اجتماعه الأول الذي عقد في البحرين عن تعيين السيد فواز أحمد سليمان مديرًا تنفيذيًا لاتحاد الصحفيين الخليجيين ويعتبر السيد فواز أحد رواد العمل الوطني والثقافي والإجتماعي في مملكة البحرين ومستشاراً في العلاقات العامة و الدولية والإعلام وخبيرًا في وشؤون منظمات المجتمع المدني نظرًا لخبرتهِ الواسعة المهنية لما يربو عن 40 عامًا.



ويشغل السيد فواز كذلك منصب المدير التنفيذي لجمعية الصحفيين البحرينية لأكثر من 12 عامًا، وعضو مؤسس وعضو مجلس الأمناء والأمين العام لتحالف مراكز الفكر والثقافة العربية في ابوظبي.



كما عمل مستشاراً للعلاقات الدولية في مركز عيسى الثقافي منذ عام 2015م حتى 2023م، وعضو مؤسس ورئيس مجلس ادارة جمعية وطني البحرين منذ ٢٠١٨ والتي تعنى بتعزيز ثقافة الهوية الوطنية والمسؤولية الإجتماعية. وقد كان مستشاراً إعلامياً للعديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.



وقد عُيّن مديراً ومحرراً لمكتب مجلة فواصل الثقافية فرع مملكة البحرين في عام 1996م حتى 2003م، وعمل مراسلًا إذاعياً للبرنامج الإذاعي الشعبي (واحة التراث) بإذاعة أبوظبي في عام 1995م، ومراسلاً صحفيًا لمجلة الغدير الكويتية في عام 1992م، ومنسقًا إعلاميًا لدار التوثيق والنشر في الرياض لمشروع الموسوعة العالمية للملك عبدالعزيز آل سعود في الوثائق الأجنبية ومشروع الموسوعة الشاملة للثقافة التقليدية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المشاركات الواسعة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات الإعلامية والثقافية والإجتماعية.



كما كانت له العديد من الكتابات والمساهمات الإعلامية في كل من مجلة صدى الأسبوع، وجريدة الأيام، وأخبار الخليج، مجلة الغدير، ومجلة اليقظة الكويتية وبانوراما الخليج بالإضافة الى جريدة الهدف الكويتية.



والجدير بالذكر أن السيد فواز عضو في العديد من الأندية والجمعيات واللجان الأهلية والخليجية والعربية منها وعضو مؤسس في نادي البحرين للصحافة، ويحمل عضوية اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين.



كما حصل على وسام التميز في العمل الوطني في يوم الوفاء السنوي الرابع عشر لرواد العمل الوطني للجهود المخلصة في بناء ونماء ورقي الوطن، بالإضافة إلى حصولة على العديد من الميداليات والرسائل والشهادات التقديرية من داخل البحرين وخارجها.