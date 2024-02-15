بشرى شعبان

برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، يرافقه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري، وعددا من قيادات الوزارة، أقام قطاع الرعاية الاجتماعية مراسم رفع العلم إيذاناً بإطلاق احتفالات الوزارة بالأعياد الوطنية تحت شعار (عز وفخر) .

وقال وزير الشؤون في تصريح خلال الاحتفال الذي نظمته إدارة الانشطة والاعلام في قطاع قطاع الرعاية الاجتماعية بمشاركة العديد من الجھات الحكومية والفرق التطوعية، إن الأعياد الوطنية فرصة عظيمة لاستذكار التضحيات والبطولات التي سطّرھا أبناء الكويت من أجل الوطن وغرس قيم الانتماء والولاء لكويتنا الحبيبة لدى الأجيال المقبلة وبث روح الفرحة والتفاؤل بھذه المناسبة العظيمة.

وأكد على أن هذه الفعاليات تسھم في إبراز دور العلم وتعزيز الوحدة الوطنية وأھمية العمل الجاد المخلص لبناء مستقبل أفضل للكويت بسواعد أبنائھا.