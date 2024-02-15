أعلنت جامعة الكويت أن مكتب براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية التابع لها في قطاع الأبحاث حقق ميداليات دولية خلال مشاركته في معرض براءات الاختراع الـ14 في الشرق الأوسط الذي نظمه النادي العلمي الكويتي مؤخرا بالتعاون مع معرض جنيف الدولي.

وقالت الجامعة في بيان صحافي اليوم الخميس، إن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل نجاحاتها خصوصا أن المعرض يعد ثاني أكبر معرض دولي للاختراعات حسب التصنيف العالمي.

وأضافت أن المعرض ضم نخبة من باحثي جامعة الكويت الحاصلين على براءات اختراع مسجلة في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

وأوضحت أن الدكتور بدر العنزي من قسم إدارة التقنية البيئية في كلية العلوم الحياتية حصل على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف وميدالية الباندا من جمعية الاختراعات الصينية عن براءة اختراعه جهاز (قياس نسبة صرف الهواء).

وذكرت أن الدكتور فواز الزعبي من قسم طب الأسنان العام في كلية طب الأسنان حصل على الميدالية الذهبية عن اختراعه (تقنية لتكرار تشريح الأنسجة الرخوة باستخدام نموذج أولي مطبوع بالراتنج متعدد الأغراض للأطراف الصناعية الثابتة المدعومة بالزراعة).

وبينت أن كلا من الدكتور أسامة محمد والدكتور عمار بهمن والدكتورة سارة برغش من قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والبترول حصلوا على الميدالية الفضية عن براءة اختراعهم ‏(تبريد فرعي ميكانيكي يعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية).

ولفتت الجامعة إلى حصول الدكتور نواف الجويهل من قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والبترول على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف كباحث مشارك في معهد الكويت للأبحاث العلمية في مجال تكنولوجيا السوائل النانوية بالتعاون مع باحثين من المعهد هما الدكتور ناصر الصايغ والدكتور حسين بهزاد.

وذكرت الجامعة أن مكتب براءات الاختراع التابع لقطاع الأبحاث لديها يبذل جهودا حثيثة لضمان حقوق الباحثين من خلال السعي لتسجيل براءات اختراعاتهم وحماية حقوقهم الفكرية.

وأشارت إلى أن فوز الباحثين بهذه الجوائز جاء تتويجا لجهود قطاع الأبحاث الرامية دوما إلى دعم وتشجيع إبداعات الباحثين وابتكاراتهم وتسهيل إجراءات تسجيل براءات اختراعاتهم الاستثنائية.