أثبتم للعالم بأن الشاب الكويتي يستطيع أن ينجز ما كنا نظن أنه من المستحيل تحقيقه

محظوظون بأن يكون أميرنا الشيخ مشعل الأحمد.. وسموه مؤمن بأنكم نتاج بذرة صالحة زرعها الآباء والأجداد

تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، أقامت الهيئة العامة للرياضة اليوم حفلا لتكريم أبطال الكويت في دورة الألعاب الآسيوية والمتأهلين لكأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس.

وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن الفخر بالإنجازات التي حققها أبناء وبنات الكويت ورفعهم لراية البلاد عاليا عبر تحقيقهم لهذه الإنجازات المشرفة في دورة الألعاب الآسيوية والتأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس.

وقال سموه إن "هذا الإنجاز ليس ببسيط ولكنه بسيط لمن لديه إيمان قوي بربه وثقة عالية بنفسه وإرادة صلبة لتحقيق الأهداف وهي الأمور التي تحققت لديكم واستطعتم إيجادها حيث أثبتم للعالم بأن الشاب الكويتي بما لديه من إيمان بربه وثقة بنفسه وإرادة يستطيع أن ينجز ويحقق ما كنا نظن أنه من المستحيل تحقيقه".

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء "نحن محظوظون بأن يكون أميرنا رب هذه العائلة الكويتية الكبيرة وراعي نهضتها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه" مضيفا وهو يخاطب الرياضيين أن "سمو أمير البلاد مؤمن بأنكم نتاج بذرة صالحة زرعها الآباء والأجداد".

وأعرب سموه عن تطلعه لاستمرار رياضيي الكويت في تحقيق الإنجازات للبلاد مؤكدا أن معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية وكافة الجهات المعنية لن يدخروا أي جهد في دعم هذه المسيرة المباركة لرفع اسم الكويت عاليا في كافة المحافل.

كما ألقى قائد منتخب الكويت لكرة اليد عبدالله الخميس ولاعبة منتخب الكويت للرماية إيمان الشماع كلمتين بهذه المناسبة نيابة عن زملائهم الرياضيين.

ثم قام سمو رئيس مجلس الوزراء برفقة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود سليمان معرفي ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف عبدالله البيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح بتكريم أبطال الكويت الرياضيين.