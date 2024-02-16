

رفع المنتخب الوطني لألعاب قوى المعاقين رصيده في بطولة فزاع الدولية الـ 15 (الجائزة الكبرى) المقامة بمدينة دبي الإماراتية إلى خمس ميداليات بعد إحراز «فضية وبرونزية» ضمن منافسات أول من أمس الأربعاء.



وتمكن اللاعب ياسر المسلم، من إحراز الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة ضمن فئة «اف 53»، فيما حصل اللاعب فيصل الراجحي على الميدالية البرونزية في سباق 800 متر عدو على الكراسي المتحركة ضمن فئة «اف 54».



وأعرب الراجحي في تصريح، عن سعادته الكبيرة بإحراز ميداليتين برونزيتين ضمن سباقات الجري على الكراسي المتحركة بهذه البطولة القوية التي تشهد مشاركة أميز لاعبي ولاعبات العالم باعتبارها من جولات الجائزة الكبرى لألعاب القوى للمعاقين ومؤهلة لبطولة العالم المقبلة (اليابان 2025).



وقال الراجحي إن مشاركته في هذه البطولة رفقة لاعبي المنتخب المتأهلين بالفعل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس وقبلها في ملتقى الشارقة الدولي تعد «محطة مهمة للاستعداد بشكل جدي لهذا الاستحقاق الدولي الأكبر في رياضة المعاقين».



وأضاف أن النتائج المميزة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في هذه البطولة التي تشهد مشاركة نحو 600 لاعب ولاعبة من 74 دولة تعد دافعا مهما لتحقيق المزيد من الإنجازات بالاستحقاقات الخارجية المقبلة.



وأشاد الراجحي بدعم النادي الكويتي الرياضي للمعاقين برئاسة شافي الهاجري، والذي يتجسد بإشراكهم في أهم المحافل الرياضية.



وحقق المنتخب الثلاثاء الماضي ثلاث ميداليات، إذ أحرز اللاعب أحمد المطيري ذهبية منافسات 100 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة «اف 33» وفيصل سرور فضية مسابقة دفع الجلة لفئة «اف 42» وفيصل الراجحي برونزية سباق 1500 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة «تي 54».