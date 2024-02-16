ذكرت تقارير صحفية أمس أن إدارة نادي الوداد الرياضي المغربي رفضت الاستقالة التي تقدم بها مساء الأربعاء المدرب التونسي فوزي البنزرتي بعد الهزيمة أمام نادي شباب السوالم 1-3 في الدوري المغربي.



وبحسب موقع «ال اي 360» المغربي، فإن إدارة الوداد خلال اجتماعها الذي عقد أمس رفضت استقالة البنزرتي وجددت الثقة في المدرب التونسي.



وقال البنزرتي في المؤتمر الصحافي للمباراة انه «كان يرغب في أن تسير الأمور بشكل أفضل، غير أن تلقي أهداف بهذه الطريقة غير مقبول».



وأضاف: «قد أكون أخطأت بعدما وضعت الثقة في بعض اللاعبين، لكن تلقي أهداف بهذه الطريقة غير مقبول».



وأوضح البنزرتي: «كنت أرغب في أن تسير الأمور بشكل جيد، وأن أساعد الفريق، لكن كما رأيتم الأمور لم تتحسن».



وختم المدرب التونسي بالقول: «تلقي 7 أهداف بالطريقة نفسها في 3 مباريات غير مقبول، لهذا من الصعب استمراري».