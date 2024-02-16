القاهرة - محمد سامي



تمكن إنبي في أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد سيد ياسين من اعتلاء صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتا بعد فوزه على مضيفه المقاولون العرب 1-0 ضمن منافسات الجولة 12 رافعا رصيده إلى 22 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد المقاولون عند 7 نقاط في المركز الـ 16 بينما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء بيراميدز وزد إف سي ليرفع «السماوي» رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع من 9 مباريات، بينما فقد «زد» صدارته بالغا 20 نقطة بالمركز الثاني من 11 مباراة.



كما تعادل الاتحاد مع ضيفه طلائع الجيش 2-2 في الجولة ذاتها ليحافظ الفريق السكندري على موقعه بالجدول في المركز الثالث بـ 19 نقطة بينما ارتفع رصيد الطلائع إلى 18 نقطة في المركز الخامس.



إلى ذلك، تقام اليوم الجمعة في تمام السادسة مساء بتوقيت الكويت لقاء القمة بين القطبين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لمسابقة دوري المحترفين لكرة اليد. ويحتل الأهلي صدارة المرحلة الثانية من لقب دوري المحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يحل الزمالك ثانيا برصيد 15 نقطة.



وتقام المرحلة الثانية وقبل النهائية من المنافسة على اللقب بمشاركة 8 فرق ذهابا وإيابا والتي تختتم في 5 أبريل المقبل، على أن يصعد أول وثاني الترتيب للمنافسة على اللقب في سلسلة من 3 مباريات.



وكان الأهلي قد توج بالسوبر المصري لكرة اليد بالفوز على الزمالك في ديسمبر الماضي.