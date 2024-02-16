

وافقت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم أمس، على طلب نادي الهلال بنقل مبارياته في دوري روشن للمحترفين من ستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى ملعب المملكة آرينا.



وجاءت الموافقة بناء على جاهزية الملعب بعد الزيارات الميدانية التي تمت من قبل الفريق المختص لمعاينة الملعب.



ومن المقرر أن يحتضن الملعب أول لقاء على مستوى دوري روشن الأحد المقبل، حيث يستضيف الهلال فريق الرائد في الجولة الـ20.



وكان الملعب الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية احتضن مؤخرا كأس موسم الرياض بمشاركة أندية الهلال، والنصر وإنتر ميامي الأمريكي، والذي توج به الهلال بعد فوزه على إنتر ميامي والنصر.



يذكر أن الملعب تم إنشاؤه في وقت قياسي خلال 3 أشهر فقط ودخل موسوعة غينيس برقمين قياسيين كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم من ناحية المساحة، وأكبر ملعب مغطى من ناحية السعة الجماهيرية.