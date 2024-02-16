واصل بوسطن سلتيكس تألقه هذا الموسم وعزز صدارته للمنطقة الشرقية والترتيب العام بتحقيقه فوزه السادس تواليا، وجاء بنتيجة كاسحة على ضيفه بروكلين نتس 136-86، فيما عكر لوس أنجيليس كليبرز على ستيفن كوري إنجازا تاريخيا بفوزه على غولدن ستايت ووريرز 130-125 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



في بوسطن، تألق بايتون بريتشارد بتسجيله 28 نقطة، وأضاف ديريك وايت 27 وجايسون تايتوم 20 مع 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات في الفوز الثاني لسلتيكس على نتس في غضون يومين والرابع هذا الموسم.



ورفع الفريق الأخضر الأسطوري عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 43 في 55 مباراة، في صدارة المنطقة الشرقية بفارق 6 مباريات أمام كليفلاند كافالييرز الفائز على شيكاغو بولز 108-105 بفضل 30 نقطة من دونوفان ميتشل، بينها رمية حرة في آخر 44 ثانية وضعت فريقه في المقدمة خلال لقاء تخلف فيه بفارق 17 نقطة.



وعوض لوس أنجيليس كليبرز تخلفه أمام مضيفه وجاره غولدن ستايت ووريرز وخرج منتصرا 130-125.



وعكر كليبرز على كوري أمسيته التاريخية التي سجل فيها 41 نقطة، بينها 9 ثلاثيات من أصل 19 محاولة، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 7 ثلاثيات أو أكثر لـ 4 مباريات متتالية، بعدما سبق له أن سجل 11 في الفوز على بايسرز الخميس الماضي، ثم 9 في الفوز على فينيكس صنز السبت و7 الإثنين في الفوز على يوتا جاز.



وحقق دالاس مافريكس انتصاره السادس تواليا، وجاء على حساب سان أنتونيو سبيرز 116-93 بفضل 34 نقطة من كايري إيرفينغ و27 مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة للسلوفيني لوكا دونتشيتش الذي ترك المباراة بعد 3 دقائق على بداية الربع الأخير بسبب آلام في العنق.