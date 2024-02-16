

تجاوزت قيمة سوق العملات المشفرة تريليوني دولار خلال تعاملات أمس، مع ارتفاع سعر البيتكوين لأكثر من 52 ألفا بدعم من إقبال المستثمرين نحو هذا النوع من الأصول بعد إطلاق الصناديق المتداولة للبيتكوين في يناير.



وزادت البيتكوين بنسبة 0.14% إلى 51864.51 دولارا خلال تعاملات الأمس، بعد ارتفاعها لأكثر من 52 ألفا خلال التعاملات، وارتفعت الإيثيريوم بنسبة 0.39% إلى 2774.33 دولارا، كما ارتفعت الريبل 1.45% إلى 54.78 سنتا.



وأظهرت بيانات منصة «كوين جيكو»، ارتفاع قيمة سوق العملات المشفرة إلى 2.04 تريليون دولار لتتخطى حاجز تريليوني دولار للمرة الأولى منذ أبريل من عام 2022، مع زيادة حجم تداولات الـ 24 ساعة الماضية 31.59% إلى 97.4 مليار دولار.



وقال «زاك باندال» مدير قسم البحوث لدى «جراي سكيل إنفستمنت» في تصريح لوكالة «بلومبرج»، إن الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين يعكس قوة صافي التدفقات الداخلة للصناديق المتداولة للعملة المشفرة في السوق الأميركي.