عبدالعزيز الفضلي



أقامت إدارة التعليم الديني، وبالتعاون مع إدارة التطوير والتنمية، دورة تدريبية بعنوان «إعداد فريق إعلامي مدرسي» على مدار خمسة أيام في مقر إدارة التطوير والتنمية في الجابرية.



وجاءت الدورة التدريبية بهدف إعداد فرق عمل إعلامية مدرسية وإعلامهم بأهمية توثيق أنشطة وفعاليات المتعلمين خلال الرحلات المبرمجة، وجماعة النشاط التعاوني وكشافة وزهرات بالإضافة إلى الرحلات التربوية والترفيهية المقامة.



كما تم في الدورة شرح للمتدربين على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تربوي مبدع مستدام بالإضافة إلى تشجيعهم على استخدام أحدث البرامج والتطبيقات العملية من التكنولوجيا الحديثة.



يذكر أن الدورة استهدفت المعلمين في إدارة التعليم الديني ورؤساء الأقسام وفنيي التقنيات التربوية.



كما أن المحاضرات جميعها كانت من تقديم المحاضرين أدهم الزعبي وعبدالرحمن الشويب وعبدالرحمن العمران وأمل الظفيري.