بيروت ـ عامر زين الدين



رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط انه اذا تم تطبيق القرار 1701 بشكل صحيح على جانبي الحدود، يوقف المزيد من التصعيد ويمنع التدمير المتبادل، وقال في منشور على حسابه عبر منصة «x»: «أدركت القوى النووية خلال الحرب الباردة أن التدمير المتبادل (MAD) أمر لا مفر منه». وأضاف، «لذلك اتفقت على معاهدات تسلح للحد من سباق التسلح».



بدوره وصف رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط في لقاء مع «منظمة الشباب التقدمي»، المرحلة التي يمر بها لبنان بالدقيقة، وهو بحالة حرب»، مشيرا إلى أن «حزب الله يحاول تجنيب توسعها ولكن التصعيد يكمن من الجانب الإسرائيلي».



وأضاف جنبلاط: «وإذا توسعت الحرب سيكون ذلك بسبب الإسرائيلي والأميركي، لأنهما الجهة التي تقوم بالتصعيد فيما حزب الله يحاول تهدئة الجبهة»، لافتا في المقابل إلى «جنون نتنياهو».



وأكد تيمور جنبلاط أن الحزب الاشتراكي «يعمل على خط دعم النازحين من أهل الجنوب، وتحدث عن الخطة التي وضعها الحزب لمساعدة النازحين من أهل الجنوب واحتضانهم، لافتا إلى أن الحزب يقوم بواجبه الوطني». وأشار إلى الدور الذي يقوم به الرئيس نبيه بري في سياق معالجة هذا الملف بالشكل الذي يحفظ أمنهم ضمن الجنوب.



وفي الملف الرئاسي تحدث تيمور جنبلاط عن اللقاءات التي قام بها الحزب التقدمي الاشتراكي لتقريب وجهات النظر بين القوى «وليصار إلى انتخاب رئيس من قبل الكتل النيابية عوض عن انتظار مساعي الخارج».



واعتبر جنبلاط أنه «من المعيب أن تكون ثمة قوى سياسية تنتظر الخارج لكي تتحاور فيما بينها».



إلى ذلك أكد جنبلاط ضرورة الاستمرار في التواصل مع الشباب وأهمية ذلك، مشيرا على هامش اللقاء في حديث لـ«الأنباء» إلى أن اللقاءات بينه وبين منظمة الشباب التقدمي ستتكرر باستمرار لتوسيع قاعدة مشاركة الشباب في الحزب ودعمهم والوقوف عند تطلعاتهم.



وردا على سؤال حول الرسالة التي يوجهها للشباب الحزبيين قال تيمور جنبلاط: «أنا موجود هنا في لبنان معكم وثمة شباب يعودون إلى لبنان رغم الوضع الاقتصادي الصعب، إلا أننا سنبقى هنا، والجيل السابق مر بظروف أصعب وبقي في لبنان، لذلك أتمنى من الشباب البقاء هنا لأن لبنان بلدنا وعلينا أن نبقى هنا حتى ولو واجهنا حربا».



وأضاف للشباب، «إن بناء الدولة يتطلب مجهودا كبيرا وعلينا النضال لأجل ذلك، والجيل القديم قد عانى من مشاكل أكبر، رغم مشروعية مشاكلنا اليوم، إلا أنه لايزال يؤمن بلبنان وهكذا يجب علينا أن نكون»، داعيا الشباب لحمل قضية بناء الدولة».