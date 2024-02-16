انطلقت الفعاليات الرسمية للدورة الرابعة لمعرض العراق الدولي للكتاب بعنوان «صارت تسمى فلسطين»، وذلك بمشاركة اكثر من 350 مؤسسة ودار نشر عراقية وعربية وأجنبية بينها دور نشر كويتية.



وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني فعاليات المعرض الذي تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، وذلك برفقة وزير الثقافة الفلسطيني عاطف ابو سيف الذي أكد أن إطلاق اسم فلسطين على هذه الدورة يعد رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني «وهو يتصدى للهجمة العدوانية للاحتلال الصهيوني».



ونقل المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء عن السوداني قوله ان المعرض سيكون فرصة لحلقات نقاشية وحوارية لإبراز صمود الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل، والتي تجاوزت كل المواثيق الدولية وارتقت إلى جرائم ابادة جماعية ضد الإنسانية.



وأوضح السوداني ان اقامة معرض العراق الدولي للكتاب تؤكد حالة التعافي التي يعيشها العراق لأن الثقافة وصناعة الكتاب تشكلان مؤشرا على مزاج الشعب المهتم بهذا الجانب، مؤكدا ان حكومته مع هذه الأنشطة ومع الحفاظ على السقف الدستوري لحرية التعبير والفكر والتأليف والنشر.



ويستضيف المعرض عددا من الكتاب والروائيين منهم الروائي الكويتي سعود السنعوسي، وستستمر أعماله حتى 24 فبراير الجاري.