نظمت عمادة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت حفل تكريم قائمة العميد الشرفية والفائقين من العام الجامعي 2023/2022، برعاية القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول، الأستاذ الدكتور خالد الهزاع على مسرح الكلية في مدينة صباح السالم الجامعية.



وأشاد أ.د. الهزاع بجهود الطلبة المبذولة، وقال إن «كلية الهندسة والبترول شهدت تكريما مستحقا لثلة من أبنائها المتميزين الذين اجتهدوا في تحصيل العلم، وضربوا مثالا يحتذى ليستحقوا هذا التكريم».



ومثل كلمة الطلبة الفائقين والعميد الشرفية الطالب حسن شمس الدين، مشيرا بكلمته إلى أن «نيل المعالي لا يتم تحقيقه بالتمني، بل يتطلب عملا وجهدا ومثابرة وصبرا، وها أنتم زملائي قد جنيتم ثمار جهودكم المبذولة، وهو التفوق والتميز».



وفي الختام، قام أ.د. الهزاع والقائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية الدكتور نواف الجويهل ورؤساء الأقسام العلمية بتكريم الفائقين.