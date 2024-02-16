نظمت كلية العلوم بجامعة الكويت بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني سلسلة محاضرات بعنوان «البحث عن الحياة على المريخ» لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية.



استهل المحاضرات البروفيسور بكلية لندن الإمبراطورية العريقة سانجيف غوبتا الذي شارك كعالم جيولوجي ضمن فريق عمل وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) للعمل على المركبتين الاستكشافيتين لكوكب المريخ «كوريوسيتي» و«بيرسيرفيرنس»، مستعرضا تجربته في دراسة صخور ومعالم الكوكب الأحمر.



واطلع البروفيسور غوبتا الطلبة على بعض المحطات المهمة في تجربته مع المركبتين منها تحليل البيانات التي أثبتت وجود مجار مائية وبحيرات قبل مليارات السنين على الكوكب الأحمر، كما شرح آلية عمل فريق المهندسين والعلماء المشاركين في العمل على المركبتين.



من جانبها، قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس لـ «كونا» إن إقامة مثل هذه الفعاليات تأتي في صلب أهداف مهمة المجلس الثقافي البريطاني والسفارة سعيا لإذكاء الفضول العلمي لدى المتعلمين.



وذكرت لويس أن بلادها تشارك علميا وماديا برحلات الفضاء الاستكشافية وتتعاون مع منظمات عالمية عدة في هذا الصدد، ومنها إطلاق المركبتين الاستكشافيتين إلى المريخ «كوريوسيتي» عام 2011 و«بيرسيرفيرنس» عام 2020 التي لاتزال تقوم بمهمتها بجمع العينات لترسلها لكوكب الأرض بحلول عام 2033 حسب جدول «ناسا».



من جانبه، قال مدير عام المجلس الثقافي البريطاني توني سكينر لـ «كونا» ان وفد الكلية قدم مجموعة محاضرات تفاعلية في أرجاء مدينة صباح السالم الجامعية بمشاركة مجموعات مختلفة من الطلبة مثلوا مدارس ثانوية حكومية وخاصة، مبينا أن تفاعل الطلبة وفضولهم «كان مبهرا ومميزا».



وأوضح سكينر ان وفودا من جامعات بريطانية أخرى ستقوم بزيارة دولة الكويت لمواصلة مد جسور التعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي وتقديم محاضرات وفعاليات مختلفة علاوة على التفاعل الرسمي مع وزارة التربية الكويتية لإيفاد طلبة العلم من الكويت اليها.



وكان القائم بأعمال عميد كلية العلوم الدكتور محمد بن سبت أكد في كلمة مهدت لمحاضرة البروفيسور غوبتا الرئيسية السعي إلى فتح آفاق للمعرفة والفضول بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني مثمنا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الممتدة لأكثر من 125 عاما وفي جميع المجالات، لاسيما في المجال العلمي وتحصيله.



واعتبر أن التعاون الحالي يشكل نواة جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين كلية لندن الإمبراطورية وجامعة الكويت وخصوصا في مجال علوم الفضاء، داعيا الطلبة للاطلاع على تجربة الدراسة في الكلية لاكتساب خبرات علمية وعملية من احدى أعرق الجامعات في العالم.