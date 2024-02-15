تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالادارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مكافحة جرائم المال وإدارة الإنتربول)، من ضبط متهم هارب استولى على مبلغ يفوق الـ300 الف دينار كويتي.



وتتمثل تفاصيل الواقعة في أنه، وبناء على قرار نيابة الأموال العامه بشأن البحث والتحري وإلقاء القبض على احد المتهمين بالتزوير والتلاعب في المستندات والفواتير، تم على الفور تشكيل فريق بحث من قبل إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة الشرطة الجنائية والعربية (الإنتربول)، وذلك للتنسيق مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والقنصلية لضبط المتهم قبل هروبه الى بلاده، حيث تم ضبطه من قبل السلطات المختصة في دولة الإمارات وتسليمه للكويت، وجار التحقيق مع المتهم واحالته والمتورطين الى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.



هذا، وتتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة على التعاون المثمر والتفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل السلطات الإماراتية الشقيقة في عملية ضبط المتورط الذي تم اجراء اللازم بحقه حال نزوله من الطائرة وجرى تسليمه للكويت في وقت قياسي تنفيذاً للاتفاقيات الخليجية والدولية.