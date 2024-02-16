بشار جاسم الكندري



طرحت الفنانة التونسية يسرا محنوش عملها الغنائي الجديد بعنوان «ما بقاش» باللهجة المصرية، وحملت الأغنية، بعدا شاعريا جميلا من خلال كلماتها، وألحانها الهادئة، وأجوائها الرومانسية.



الاغنية كتبها كلماتها الشاعر وليد الجندي ومن ألحان محمد عصمت توزيع وماسترينغ عباس صباح.



وتقول كلمات الاغنية:



ما بقاش أصلا بكيفك.. حتحبني بالفرض بالأمر غصبن عنك.. ما بقاش مجرد عرض



ازاي ما يهمنيش وحلول طبعا ما فيش.. اقنعني ازاي حعيش من غير هواك عالأرض



ما بقاش اصلا بكيفي ومفيش عندي اختيار.. غير اني افضل جنبك في الجنة او في النار



وهقول ايه بس تاني خلصت كل المعاني.. واهي حالة معيشاني في الحيرة باستمرار



الفنانة يسرا محنوش، وخلال رحلتها الفنية، قدمت جميع الألوان الغنائية باحترافية كبيرة، وتعاونت مع مجموعة من كتاب وشعراء الأغاني، في العالم العربي، لتنفرد بهوية وإحساس خاص بالغناء، فسطع نجمها وذاع صيتها في عالمنا العربي، لتشهد العام 2024 اطلاق العديد من الاعمال التي تم تجهيزها، وتعاونت بهذه الأعمال مع كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي.