افتتحت مؤسسة الموانئ الكويتية ولأول مرة فعاليات كرنفال الموانئ في ميناء الشويخ بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية، وبرعاية شركات من القطاع الخاص، ويستمر الكرنفال من 16 إلى 17 الجاري.



وقال مدير عام المؤسسة بالتكليف جهاد الحساوي لـ «كونا» ان هذا الكرنفال يهدف إلى تعريف المواطنين بأهمية ودور المؤسسة ومرافقها وبالتحديد ميناء الشويخ، وهو الميناء التجاري الرئيسي في البلاد. وذكر أن الفعالية تعتبر ترفيهية وتوعوية بالاستعراض البحري والجولة البحرية وسيسمح لأول مرة بزيارة الجمهور للسفن الراسية على رصيفي 14 و15 في ميناء الشويخ، والتابعة للجهات الحكومية المشاركة.



وأشاد بدور هذه الجهات من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لأمن الموانئ والجيش الكويتي ممثلة بالقوة البحرية الكويتية وقوة الإطفاء العام متمثلة في إدارة الاطفاء والانقاذ البحري ومعهد الكويت للأبحاث العلمية المتمثل في سفينة «المستكشف».



من جهتها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة طيبة الشطي في تصريح مماثل إن هذه الفعالية تعتبر المشاركة الاولى للمؤسسة تحت مظلة اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية، مبينة ان الفعالية تسعى لتكون سنوية تثبت في رزنامة الاحتفالات الوطنية لتنضم مع بقية الفعاليات التابعة للجهات الحكومية الأخرى.



وأفادت الشطي بأن عدد المواطنين المسجلين في كرنفال الموانئ بلغ ألف زائر على مدى اليومين المقبلين، ونطمح إلى زيادة عدد الزوار في السنوات القادمة.



وأضافت ان الكرنفال يتضمن 3 رحلات بحرية للزوار تشترك فيها 3 زوارق تابعة للجهات المشاركة الهدف منها الاطلاع على عمليات الإرشاد البحري للسفن التجارية القادمة والمغادرة من وإلى ميناء الشويخ وإبراز جهود إدارة العمليات البحرية في الموانئ التابعة للمؤسسة وبالتحديد ميناء الشويخ.



وأشارت إلى أنه يمكن للزوار مشاهدة عمليات تفريغ وتحميل البضائع من السفن الراسية على الرصيف المقابل للموقع المقامة عليه الفعالية.