

تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف د.عادل الوقيان، نظم مكتب العميد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بالتعاون مع جمعيات كليات تطوير إدارة الأعمال AACSB ورشة عمل بعنوان Continuous Improvement Review ألقاها إحسان زكري الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور 40 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وموظفين من الأقسام والوحدات المختلفة، إلى جانب العمداء المساعدين، انطلاقا من أهمية اندماج كل أطراف الكلية في تطبيق المعايير التي تتضمن استمرارية الجودة في العمل والتعليم المتوافقة مع الاعتماد الأكاديمي الدولي.



بداية، رحب عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف د.عادل الوقيان بالحضور، مبينا أن اعتماد AACSB يمنح لكليات إدارة الأعمال المتميزة في العالم ويناط هذا الاعتماد بجودة العملية التعليمية وتبني أحدث طرق تدريس إدارة الأعمال وتقديم خدمات التطوير المهني.



وأفاد بأن الغرض من هذه الورشة رفع تقرير الاعتماد الأكاديمي كل سنة بما يتضمن من إنجازات ومهام لـ 5 سنوات سابقة مع تغيير بعض من المعايير في الاعتماد الأكاديمي لمعرفة ما هو المطلوب في التقرير، وكيفية توثيق بعض الإنجازات، وما التداعيات الجديدة على كلية العلوم الإدارية، وكيف يتم كتابة التقرير، وما مهارات كل جزء من أجزاء التقرير.



بدوره، تحدث الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إحسان زكري عن معايير الاعتماد الأكاديمي والتغييرات الجديدة التي طرأت في السنوات الأخيرة من مستجدات وتطورات.



وذكر إحسان زكري أن الاعتماد الأكاديمي يتجدد كل خمس سنوات، وأنه في هذه الورشة يتم تأهيل منتسبي كلية العلوم الإدارية للزيارات القادمة للتماشي مع التطورات الجديدة في مجال الاعتماد الأكاديمي الدولي.



وفي نهاية الورشة، شكر الحضور على مشاركتهم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في مجالات ريادة الأعمال.



الجدير بالذكر أن كلية العلوم الإدارية هي الكلية الأولى على مستوى الكويت التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي الدولي.