قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بإقامة مطبات صناعية في شارع الخدمة المقابل لروضة الهدهد في منطقة الشهداء.



وقال العبدالجادر في اقتراحه: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، روضة الهدهد الكائنة في منطقة الشهداء قطعة 4 شارع 416 منزل 74 هي روضة بحاجة الى وضع مطبات صناعية لتفادي وقوع حوادث، نظرا لأن الشارع يسمح للقيادة بسرعة دون الانتباه، وحيث إنه من الضرورة وجود المطبات الصناعية لأنها تعد إحدى وسائل التهدئة المرورية المستخدمة للطرق لإلزام قائد السيارات بضرورة تخفيف السرعة في شارع الخدمة المذكور، وذلك لأغراض تتعلق بالسلامة المرورية نظرا لوجود حركة مشاة. لذا فإنني أقترح الآتي:



٭ إنشاء 2 الى 3 مطبات صناعية لتفادي خسائر الأرواح وسلامة مستخدمي الشارع لعدم حدوث أي أضرار قد تؤدي الى كوارث.