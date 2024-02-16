عبدالعزيز الفضلي



نظمت جمعية المعلمين الكويتية الحفل الختامي لمسابقة «معلم من ذهب» الذي شهد تكريم الفائزين فيها من معلمين ومعلمات، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د.سلمان اللافي الذي أكد ان المسابقة تنمي في المعلمين الابتكار في التعليم، مشيرا إلى أننا نفتخر بهذه الكوكبة المتميزة من المعلمين، فهم فعلا معلمون من ذهب، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجمعية المعلمين على إقامة هذه المسابقة القيمة. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي ان المسابقة تأتي في عامها الثالث على التوالي كأول مسابقة لتطبيق مسار المبادرات الداعمة للابتكار من أهل الميدان التربوي والمعلمين والمعلمات تحقيقا لرؤية كويت 2035 وتطبيق المشاريع الابتكارية في البيئة التعليمية بمجالاتها المختلفة التكنولوجية الحرفية الفنية التربوية، لافتا إلى ان الجمعية أطلقتها في أكتوبر الماضي وبتعاون مثمر بين لجان التحكيم من كلية التربية بجامعة الكويت، وكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وذكر الهولي أن المسابقة هي النطاق العملي لتطبيق مسارات المبادرات الداعمة للابتكار، وجعل الابتكار ممارسة يومية ومنهجية عمل تدخل في صميم تفاصيل حياتنا المختلفة، مشيرا إلى ان هذا ما حرصت عليه الجمعية عندما أطلقت المسابقة للمساهمة في الارتقاء بالتعليم في ظل ما نشهده من مواقف تربوية.